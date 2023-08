Zásoby ropy v USA klesli viac, ako sa čakalo

Washington 30. augusta (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli viac, ako sa čakalo. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa EIA sa zásoby ropy v najväčšej svetovej ekonomike v týždni do 25. augusta znížili o 10,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 422,9 milióna barelov, zatiaľ čo analytici predpovedali, že klesnú o 3,3 milióna barelov. Zásoby ropy v dodávateľskom uzle Cushing v Oklahome klesli minulý týždeň o 1,5 milióna barelov, uviedol EIA.



Zásoby benzínu v USA zároveň v sledovanom období klesli o 200.000 barelov na 217,4 milióna barelov. Analytici očakávali, že sa znížia o 900.000 barelov. Čistý dovoz ropy do USA klesol minulý týždeň o 586.000 barelov denne, dodal EIA.