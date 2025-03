Zásoby ropy v USA klesli viac, ako sa očakávalo

Washington 26. marca (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň klesli a oveľa viac, ako analytici očakávali. Uviedol to v stredu Úrad pre energetické informácie (Energy Information Administration, EIA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa EIA sa zásoby ropy v USA v týždni, ktorý sa skončil 21. marca 2025, znížili o 3,341 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom odhadovali, že klesnú menej, o 1,6 milióna barelov.



Zásoby ropy v dodávateľskom uzle Cushing v Oklahome v sledovanom období klesli tiež, a to o 755.000 barelov.



Zásoby benzínu sa minulý týždeň znížili o 1,4 milióna barelov na 239,1 milióna barelov, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesnú o 1,8 milióna barelov.



Zásoby destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, klesli za sedem dní do 21. marca o 420.000 barelov na 114,4 milióna barelov, čo bolo menej než očakávaný pokles o 1,6 milióna barelov.



Čistý dovoz ropy do USA minulý týždeň vzrástol o 845.000 barelov denne, ukázali čísla EIA.