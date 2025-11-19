< sekcia Ekonomika
Zásoby ropy v USA klesli viac, ako sa očakávalo
Zásoby ropy v USA sú tak na úrovni 424,2 milióna barelov, čo je približne 5 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uviedol úrad EIA.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli viac, ako analytici očakávali. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa EIA sa zásoby ropy za týždeň do 14. novembra znížili o 3,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) po tom, čo v predchádzajúcom týždni prudko vzrástli, o 6,4 milióna barelov. Ekonómovia očakávali, že zásoby ropy klesnú za sedem dní do 14. novembra o 1,9 milióna barelov.
Zásoby ropy v USA sú tak na úrovni 424,2 milióna barelov, čo je približne 5 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uviedol úrad EIA.
Správa zároveň odhalila, že zásoby benzínu minulý týždeň vzrástli o 2,3 milióna barelov, ale zostávajú približne 3 % pod päťročným priemerom. A zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, sa minulý týždeň zvýšili o 200.000 barelov, ale sú stále približne o 7 % pod päťročným priemerom.
Podľa EIA sa zásoby ropy za týždeň do 14. novembra znížili o 3,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) po tom, čo v predchádzajúcom týždni prudko vzrástli, o 6,4 milióna barelov. Ekonómovia očakávali, že zásoby ropy klesnú za sedem dní do 14. novembra o 1,9 milióna barelov.
Zásoby ropy v USA sú tak na úrovni 424,2 milióna barelov, čo je približne 5 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uviedol úrad EIA.
Správa zároveň odhalila, že zásoby benzínu minulý týždeň vzrástli o 2,3 milióna barelov, ale zostávajú približne 3 % pod päťročným priemerom. A zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, sa minulý týždeň zvýšili o 200.000 barelov, ale sú stále približne o 7 % pod päťročným priemerom.