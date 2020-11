Zásoby ropy v USA klesli

New York 25. novembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu na najvyššiu úroveň za takmer deväť mesiacov, keď náladu na trhoch okrem nádejnej vakcíny na COVID-19 podporil aj nečakaný pokles ropných zásob v USA.



Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli podľa informácií amerického ministerstva energetiky v minulom týždni o 754.000 barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali ich rast o 127.000 barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 20.28 h SEČ 48,60 USD (40,87 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 74 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 45,62 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 71 centov.



V priebehu popoludňajšieho obchodovania sa ceny ropy dostali na 48,66 USD za barel, respektíve na 45,83 USD/barel. V obidvoch prípadoch to znamená najvyššiu úroveň od začiatku marca.



(1 EUR = 1,1890 USD)