Zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli viac, ako sa čakalo

Washington 15. mája (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli viac, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na v stredu zverejnené údaje amerického úradu pre energetické informácie (EIA).



Podľa EIA sa zásoby ropy v najväčšej svetovej ekonomike v týždni do 10. mája znížili o 2,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), po poklese o 1,4 milióna barelov v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že sa zásoby ropy v sledovanom období opäť znížia o 1,4 milióna barelov.



Zásoby ropy v USA tak v týždni do 10. mája dosiahli 457 miliónov barelov, čo je približne 4 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie, dodal EIA.



Úrad tiež uviedol, že aj zásoby benzínu sa minulý týždeň mierne znížili, a to o 200.000 barelov, a sú asi 1 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.



Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, sa minulý týždeň tiež znížili na úroveň asi o 7 % nižšiu ako je päťročný priemer pre toto ročné obdobie.