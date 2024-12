Zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli oveľa viac, ako sa čakalo

Washington 4. decembra (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň klesli oveľa viac, ako analytici očakávali. Uviedol to v stredu Úrad pre energetické informácie (Energy Information Administration, EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa EIA sa zásoby ropy v USA v týždni do 29. novembra znížili až o 5,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) po tom, čo v predchádzajúcom týždni klesli o 1,8 milióna barelov. Ekonómovia pritom očakávali minulý týždeň pokles zásoby ropy o jeden milión barelov.



Celkový objem zásob ropy v USA dosiahol v minulom týždni 423,4 milióna barelov, čo je zhruba 5 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie, uviedol EIA.



Správa úradu odhalila tiež, že zásoby benzínu minulý týždeň vzrástli o 2,4 milióna barelov, ale zostávajú asi 4 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.



Aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, sa minulý týždeň zvýšili, a to o 3,4 %. Stále sú však o 5 % menšie, ako je päťročný priemer, dodal EIA.