< sekcia Ekonomika
Zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli o niečo viac, ako sa očakávalo
Úrad tiež informoval, že zásoby benzínu sa minulý týždeň znížili tiež, a to o 1,2 milióna barelov a sú na úrovni päťročného priemeru pre toto obdobie roka.
Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň klesli viac, ako analytici očakávali. Uviedol to v stredu Úrad pre energetické informácie (Energy Information Administration, EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa EIA sa zásoby ropy v USA v týždni do 22. augusta znížili o 2,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) po tom, čo v predchádzajúcom týždni klesli o šesť miliónov barelov. Ekonómovia pritom očakávali minulý týždeň pokles zásoby ropy o dva milióny barelov. Zásoby ropy v USA na úrovni 418,3 milióna barelov sú približne o 6 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uviedol EIA.
Úrad tiež informoval, že zásoby benzínu sa minulý týždeň znížili tiež, a to o 1,2 milióna barelov a sú na úrovni päťročného priemeru pre toto obdobie roka. Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, minulý týždeň klesli o 1,8 milióna barelov a sú približne o 15 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uvádza sa v správe.
Podľa EIA sa zásoby ropy v USA v týždni do 22. augusta znížili o 2,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) po tom, čo v predchádzajúcom týždni klesli o šesť miliónov barelov. Ekonómovia pritom očakávali minulý týždeň pokles zásoby ropy o dva milióny barelov. Zásoby ropy v USA na úrovni 418,3 milióna barelov sú približne o 6 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uviedol EIA.
Úrad tiež informoval, že zásoby benzínu sa minulý týždeň znížili tiež, a to o 1,2 milióna barelov a sú na úrovni päťročného priemeru pre toto obdobie roka. Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, minulý týždeň klesli o 1,8 milióna barelov a sú približne o 15 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uvádza sa v správe.