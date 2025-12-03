Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zásoby ropy v USA minulý týždeň nečakane vzrástli

Na ilustračnej snímke ropovod. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zásoby ropy v USA tak dosiahli 427,5 milióna barelov, čo je približne 3 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uviedla EIA.

Autor TASR
Washington 3. decembra (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň nečakane vzrástli. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.

EIA uviedol, že zásoby ropy sa minulý týždeň zvýšili o 600.000 barelov (1 barel = 159 litrov). Ekonómovia pritom očakávali, že zásoby ropy za týždeň do 28. novembra naopak klesnú o 1,9 milióna barelov po náraste o 2,8 milióna barelov v predchádzajúcom týždni.

V správe sa zároveň uvádza, že zásoby benzínu za sedem dní do 28. novembra vzrástli o 4,5 milióna barelov, ale sú približne o 2 % nižšie ako päťročný priemer pre toto obdobie roka.

Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, sa minulý týždeň zvýšili tiež, a to o 2,1 milióna barelov, ale zostávajú približne 7 % pod päťročným priemerom.
