Zásoby ropy v USA minulý týždeň nečakane vzrástli
Autor TASR
Washington 3. decembra (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň nečakane vzrástli. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.
EIA uviedol, že zásoby ropy sa minulý týždeň zvýšili o 600.000 barelov (1 barel = 159 litrov). Ekonómovia pritom očakávali, že zásoby ropy za týždeň do 28. novembra naopak klesnú o 1,9 milióna barelov po náraste o 2,8 milióna barelov v predchádzajúcom týždni.
Zásoby ropy v USA tak dosiahli 427,5 milióna barelov, čo je približne 3 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uviedla EIA.
V správe sa zároveň uvádza, že zásoby benzínu za sedem dní do 28. novembra vzrástli o 4,5 milióna barelov, ale sú približne o 2 % nižšie ako päťročný priemer pre toto obdobie roka.
Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, sa minulý týždeň zvýšili tiež, a to o 2,1 milióna barelov, ale zostávajú približne 7 % pod päťročným priemerom.
