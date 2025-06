Zásoby ropy v USA minulý týždeň strmo klesli, najviac za rok

Denver 18. júna (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň prudko klesli, najviac za rok, zatiaľ čo zásoby benzínu a destilátov vzrástli. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa EIA sa zásoby ropy v USA v týždni, ktorý sa skončil 13. júna, znížili o 11,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 420,9 milióna barelov. Analytici pritom odhadovali, že klesnú oveľa menej, o 1,8 milióna barelov.



Zásoby ropy na úrovni 420,9 milióna barelov sú zhruba 10 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie, uvádza správa.



Zásoby ropy v dodávateľskom uzle Cushing v Oklahome pritom klesli o 995.000 barelov.



Čistý dovoz ropy do USA sa v sledovanom období znížil o 1,8 milióna barelov denne na 1,1 milióna barelov/deň, zatiaľ čo export vzrástol o 1,1 milióna barelov denne na 4,4 milióna barelov/deň.



Z údajov EIA ďalej vyplýva, že zásoby benzínu vzrástli za týždeň do 13. júna o 209.000 barelov na 230 miliónov barelov. Zostali však približne 2 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie, uviedla EIA.



Zásoby ropných destilátových palív, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, minulý týždeň vzrástli tiež, a to o 514.000 barelov na 109,4 milióna barelov, ale sú o zhruba 17 % nižšie ako päťročný priemer pre toto ročné obdobie, dodáva správa.