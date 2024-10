Zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli viac, ako sa očakávalo

Washington 9. októbra (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň vzrástli viac, ako sa očakávalo. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa EIA sa zásoby ropy v týždni do 4. októbra 2024 zvýšili o 5,810 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 422,7 milióna barelov. To bol ich najstrmší nárast za viac ako päť mesiacov. Prekonal aj odhady trhu, ktorý očakával, že stúpnu o dva milióny barelov.



Na druhej strane, zásoby benzínu klesli o 6,304 milióna barelov, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa znížia o 1,1 milióna barelov.



Aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, v sledovanom období klesli, a to o 3,124 milióna barelov (odhadovaných 1,75 milióna barelov).