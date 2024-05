Zásoby ropy v USA nečakane vzrástli o 1,8 milióna barelov

Washington 22. mája (TASR) - Zásoby ropy v USA sa minulý týždeň nečakane zvýšili. Ukázali to v stredu údaje Federálneho úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa EIA sa zásoby ropy v najväčšej svetovej ekonomiky za týždeň do 17. mája zvýšili o 1,825 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na úrovni 458,8 milióna barelov, po poklese o 2,51 milióna barelov v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že sa minulý týždeň zásoby ropy opäť znížia, a to o 3,1 milióna barelov.



Napriek nárastu zostávajú zásoby ropy v USA približne 3 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka.



Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, minulý týždeň vzrástli o 0,4 milióna barelov, ale sú zhruba 7 % pod päťročným priemerom.



Správa EIA zároveň odhalila, že zásoby benzínu minulý týždeň klesli o 945.000 barelov a sú asi 2 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.