Zásoby ropy v USA opäť klesli

Washington 28. augusta (TASR) - Po tom, ako zásoby ropy v USA pred dvomi týždňami zaznamenali prudký pokles, pokračoval vývoj zásob minulý týždeň rovnakým smerom, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).



EIA oznámil, že za týždeň do 23. augusta klesli zásoby ropy v USA približne o 800.000 barelov (1 barel = 159 litrov). Na porovnanie, v týždni do 16. augusta pokles predstavoval 4,6 milióna barelov. Rozsah poklesu za minulý týždeň bol tak omnoho miernejší, než predpokladali analytici. Tí so spomalením poklesu počítali, očakávali však, že zásoby ropy klesnú zhruba o 3 milióny barelov.



Zásoby ropy v USA tak ku koncu minulého týždňa dosiahli 425,2 milióna barelov. To je približne 4 % pod 5-ročným priemerom pre toto ročné obdobie, dodal úrad.



Klesli aj zásoby benzínu, naopak, zásoby ropných destilátov zaznamenali mierny rast. Zásoby benzínu sa znížili o 2,2 milióna barelov a sú približne 3 % pod 5-ročným priemerom pre toto ročné obdobie.



Zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, vzrástli za minulý týždeň zhruba o 300.000 barelov. Napriek tomu sú približne 10 % pod 5-ročným priemerom pre toto obdobie roka.