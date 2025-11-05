< sekcia Ekonomika
Zásoby ropy v USA sa zvýšili oveľa viac, ako sa čakalo
Autor TASR
Washington 5. novembra (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli oveľa viac, ako analytici očakávali po ich poklese týždeň predtým. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.
Podľa najnovších údajov sa zásoby ropy v USA v týždni do 31. októbra zvýšili o 5,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Ekonómovia pritom očakávali, že stúpnu len o 600.000 barelov po poklese o 6,9 milióna barelov v predchádzajúcom týždni.
Zásoby ropy v USA tak dosiahli 421,2 milióna barelov, čo je približne 4 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uviedla EIA.
V správe sa zároveň uvádza, že zásoby benzínu minulý týždeň klesli o 4,73 milióna barelov a sú približne 5 % percent pod päťročným priemerom. Aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, minulý týždeň klesli, ale oveľa menej, o 600.000 barelov, pričom sú približne 9 % pod päťročným priemerom, dodala EIA.
