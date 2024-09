Zásoby ropy v USA v minulom týždni klesli viac, než sa čakalo

Washington 18. septembra (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch zaznamenali za minulý týždeň pokles, pričom rozsah poklesu bol výraznejší, než sa očakávalo. Poukázali na to najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktoré zverejnil portál RTTNews.



Podľa údajov EIA zaznamenali ropné zásoby v USA v týždni do 13. septembra pokles o 1,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). V predchádzajúcom týždni vzrástli približne o 800.000 barelov.



Výsledky prekonali aj očakávania ekonómov. Tí s poklesom počítali, predpokladali však, že dosiahne iba 100.000 barelov.



Celkový objem zásob ropy v USA dosiahol v minulom týždni 417,5 milióna barelov. To je podľa EIA zhruba štyri % pod úrovňou päťročného priemeru pre toto obdobie roka.



Úrad zároveň zverejnil, že zásoby benzínu sa zvýšili, a to približne o 100.000 barelov. Sú tak už iba mierne pod 5-ročným priemerom pre toto obdobie roka.



Rast zhruba o 100.000 barelov zaznamenali v minulom týždni aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej. Tie však napriek rastu zostávajú až deväť % pod 5-ročným priemerom pre súčasné ročné obdobie.