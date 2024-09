Zásoby ropy v USA v minulom týždni klesli viac, než sa čakalo

Washington 25. septembra (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch zaznamenali za minulý týždeň pokles, ktorý bol oveľa výraznejší, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý sa v stredu odvolal na údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).



Podľa EIA zaznamenali zásoby ropy v týždni do 20. septembra pokles o 4,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) po tom, ako sa v predchádzajúcom týždni znížili o 1,6 milióna barelov. Analytici predpovedali na minulý týždeň oveľa miernejší pokles o 1,2 milióna barelov.



Celkový objem zásob ropy v USA dosiahol minulý týždeň 413 miliónov barelov. To je podľa IEA zhruba päť % pod úrovňou päťročného priemeru pre toto ročné obdobie. Zásoby benzínu sa znížili o 1,5 milióna barelov a boli približne jedno % pod päťročným sezónnym priemerom. Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, sa minulý týždeň tiež znížili, a to o 2,2 milióna barelov a boli približne o deväť % pod päťročným priemerom pre súčasné ročné obdobie.