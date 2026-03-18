< sekcia Ekonomika
Zásoby ropy v USA vzrástli, dovoz z Venezuely a Mexika je na maxime
Tempo rastu tak bolo podstatne výraznejšie, odborníci počítali so zvýšením zásob iba o 383.000 barelov.
Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) - Zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň rast, pričom dovoz suroviny z Venezuely a Mexika dosiahol najvyššiu úroveň za viac než rok. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).
Ropné zásoby v Spojených štátoch vzrástli v týždni do 13. marca o 6,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 449,3 milióna barelov, oznámila EIA. Tempo rastu tak bolo podstatne výraznejšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters, ktorí počítali so zvýšením zásob iba o 383.000 barelov. Zásoby ropy v dodávateľskom uzle Cushing v Oklahome sa zvýšili o 944.000 barelov a zaznamenali najvyšší objem od augusta 2024.
Navyše, vzrástol objem dovozu, pričom import z Venezuely dosiahol najvyššiu úroveň od decembra 2024. Podobne sa vyvíjal dovoz ropy do USA zo susedného Mexika, keď Američania doviezli z tejto krajiny najviac ropy od novembra 2024.
Naopak, zásoby benzínu v Spojených štátoch klesli o 5,4 milióna barelov na 244 miliónov barelov. To je viac než trojnásobne výraznejší pokles, než očakávali analytici.
Klesol aj objem zásob ropných destilátov ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej. Tieto zásoby sa znížili o 2,5 milióna na 116,9 milióna barelov. Očakával sa pokles o 1,5 milióna barelov, dodala EIA.
Ropné zásoby v Spojených štátoch vzrástli v týždni do 13. marca o 6,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 449,3 milióna barelov, oznámila EIA. Tempo rastu tak bolo podstatne výraznejšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters, ktorí počítali so zvýšením zásob iba o 383.000 barelov. Zásoby ropy v dodávateľskom uzle Cushing v Oklahome sa zvýšili o 944.000 barelov a zaznamenali najvyšší objem od augusta 2024.
Navyše, vzrástol objem dovozu, pričom import z Venezuely dosiahol najvyššiu úroveň od decembra 2024. Podobne sa vyvíjal dovoz ropy do USA zo susedného Mexika, keď Američania doviezli z tejto krajiny najviac ropy od novembra 2024.
Naopak, zásoby benzínu v Spojených štátoch klesli o 5,4 milióna barelov na 244 miliónov barelov. To je viac než trojnásobne výraznejší pokles, než očakávali analytici.
Klesol aj objem zásob ropných destilátov ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej. Tieto zásoby sa znížili o 2,5 milióna na 116,9 milióna barelov. Očakával sa pokles o 1,5 milióna barelov, dodala EIA.