Zásoby ropy v USA vzrástli na dvojnásobok očakávanej úrovne

Washington 17. apríla (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch pokračovali v minulom týždni vo výraznom raste, pričom rozsah rastu prekonal odhady zhruba dvojnásobne. Výsledkom je objem zásob, ktorý je pre súčasné obdobie roka takmer už na úrovni 5-ročného priemeru. Informoval o tom portál RTTNews.



Objem zásob ropy v Spojených štátoch vzrástol v týždni do 12. apríla o 2,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), uviedol v stredu Federálny úrad pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod americké ministerstvo energetiky. Tempo rastu sa síce v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne spomalilo (za týždeň do 5. apríla vzrástli ropné zásoby o 5,8 milióna barelov), rast bol však zhruba dvojnásobný, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom zásob o 1,4 milióna až 1,6 milióna barelov.



Objem zásob ropy v Spojených štátoch tak ku koncu minulého týždňa dosiahol zhruba 460 miliónov barelov. To znamená, že zásoby ropy v USA sú už približne iba 1 % pod 5-ročným priemerom pre toto obdobie roka.