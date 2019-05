Zásoby ropy v USA vzrástli takmer na 2-ročné maximum

Nečakaný rast zásob zaznamenali aj benzín a ropné destiláty.

Washington 22. mája (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň nečakane vzrástli, pričom sa dostali na najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Dôvodom je znížená produkcia rafinérií, najmä na Stredozápade. Uviedol to americký Federálny úrad pre energetiku.



Ropné zásoby sa v týždni do 17. mája zvýšili o 4,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom počítali s ich poklesom o 599.000 barelov. Celkové ropné zásoby v USA sa tak dostali na 476,8 milióna barelov, čo je najvyšší objem zásob od júla 2017.



Analytici za nečakaným rastom zásob ropy vidia slabšiu aktivitu rafinérií, než býva v tomto období zvykom. Týka sa to najmä produkcie rafinérií na Stredozápade, kde dosiahla najnižšiu úroveň v mesiaci máj od roku 2013.



Nečakaný rast zásob zaznamenali aj benzín a ropné destiláty. Zásoby benzínu vzrástli o 3,7 milióna barelov, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali ich pokles o 816.000 barelov.



Čo sa týka ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, zásoby sa zvýšili o 768.000 barelov. Analytici počítali s ich poklesom o 48.000 barelov.