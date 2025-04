Zásoby ropy v USA vzrástli výraznejšie, než sa čakalo

Washington 9. apríla (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch v minulom týždni vzrástli o niečo výraznejšie, než sa čakalo, v porovnaní s vývojom v týždni predtým však rast nebol taký prudký. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). Informoval o tom portál RTTNews.



Podľa EIA dosiahli zásoby ropy v USA v týždni do 4. apríla 442,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje zvýšenie o 2,6 milióna barelov, zatiaľ čo trhy počítali s rastom o 2,2 milióna barelov. Rast bol však podstatne miernejší než v týždni do 28. marca, za ktorý sa zásoby ropy v USA zvýšili o 6,2 milióna barelov. Pri objeme 442,3 milióna barelov sú však zásoby naďalej zhruba 5 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, uviedla EIA.



Čo sa týka benzínu, zásoby klesli, a to o 1,6 milióna barelov. Ich celkový objem je zhruba na úrovni päťročného priemeru pre toto obdobie roka. Klesli aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej. Tie sa znížili o 3,5 milióna barelov a sú približne 9 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka.