Zásoby ropy v USA zaznamenali prudký rast o takmer 4 mil. barelov

Houston 12. júna (TASR) - Zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň nečakane vysoký rast, pod čo sa podpísal najmä dovoz ropy, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň za šesť rokov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).



Zásoby ropy v Spojených štátoch, ktoré majú vplyv na vývoj cien komodity, vzrástli v týždni do 7. júna nečakane o 3,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Je to ďalšie zvýšenie ropných zásob potom, ako v predchádzajúcom týždni zaznamenal rast 1,2 milióna barelov. Tempo rastu tak výrazne prekonalo očakávania trhov, ktoré počítali so zvýšením zásob ropy iba o 1,6 milióna barelov.



Pod nečakane vysoký rast ropných zásob sa podpísal najmä dovoz ropy do USA za daný týždeň. Ten zaznamenal najvyšší objem od roku 2018, keď USA výrazne zvýšili dovoz z Mexika aj Kanady. Import z Mexika vzrástol o 449.000 barelov denne na 987.000 barelov/deň, čo je najvyšší objem za sedem mesiacov. Navyše, dovoz z Kanady sa zvýšil o 206.000 na takmer 4 milióny barelov denne. To zasa znamená najvyšší dovoz za posledné štyri mesiace.