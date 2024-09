Zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň prudký pokles

Washington 5. septembra (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch pokračovali minulý týždeň v poklese, pričom rozsah poklesu sa výrazne zvýšil a prekonal očakávania analytikov. Uviedol to vo štvrtok americký Úrad pre energetické informácie (EIA), ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Ropné zásoby v USA klesli v týždni do 30. augusta o 6,9 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). V predchádzajúcom týždni pokles dosiahol zhruba 800.000 barelov. Ekonómovia očakávali, že pokles sa zrýchli iba mierne na 0,9 milióna barelov.



Objem ropných zásob dosiahol po poklese 418,3 milióna barelov. To je približne päť % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie, dodal úrad.



Pokles zaznamenali aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej. Klesli približne o 400.000 barelov a tak ako v predchádzajúcom týždni do 23. augusta, aj v tom minulom sa udržali na úrovni, ktorá je 10 % pod 5-ročným priemerom pre toto obdobie roka.



Naopak, zásoby benzínu zaznamenali mierny rast, konkrétne o 800.000 barelov. Napriek tomu sú približne dve % pod 5-ročným priemerom pre toto ročné obdobie.