Zásoby ropy v USA zaznamenali výrazný pokles aj v ďalšom týždni

Washington 7. augusta (TASR) - Zásoby ropy v USA pokračujú vo výraznom poklese. Poukázali na to najnovšie údaje o vývoji zásob za minulý týždeň, ktoré v stredu zverejnil americký Úrad pre energetické informácie (EIA). Podobne ako v týždni do 26. júla aj za minulý týždeň prekonal pokles ropných zásob 3 milióny barelov (1 barel = 159 litrov). Informoval o tom portál RTTNews.



Správa EIA uvádza, že ropné zásoby v USA klesli v týždni do 2. augusta o 3,7 milióna barelov. Pokles sa tak ešte zrýchlil, keďže v týždni do 26. júla predstavoval 3,4 milióna barelov. Ekonómovia pritom očakávali zmiernenie poklesu zhruba na 0,4 milióna barelov.



Celkový objem zásob ropy v USA tak dosiahol ku koncu minulého týždňa 429,3 milióna barelov. Pri takomto objeme sú zásoby ropy zhruba o 6 % nižšie, než je 5-ročný priemer pre toto obdobie roka, dodal EIA.



Úrad zároveň oznámil, že zásoby benzínu minulý týždeň vzrástli, a to o 1,3 milióna barelov. Naďalej však zostávajú približne 2 % pod 5-ročným priemerom pre toto ročné obdobie.



Zvýšili sa aj zásoby ropných destilátov zahrnujúcich naftu a vykurovací olej. Tie vzrástli o 0,9 milióna barelov. Aj v tomto prípade sú však nižšie, než predstavuje 5-ročný priemer pre toto obdobie roka, a to približne o 6 %.