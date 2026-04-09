Zastabilizovať pestovanie chmeľu na Slovensku pomáha aj český pivovar
Údaje z meteostaníc pomôžu pestovateľom optimalizovať závlahy a prijímať rozhodnutia pozitívne ovplyvňujúce výšku úrody a kvalitu chmeľu.
Autor TASR
Nemšová 9. apríla (TASR) - Zachrániť a zveľadiť pestovanie chmeľu na Slovensku má pomôcť spolupráca s pivovarom z Českej republiky. Inštalácia meteostaníc v chmeľniciach jediného pestovateľa chmeľu na Slovensku v Nemšovej má chmeľ ochrániť pred suchom a hubovými chorobami. Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia Plzenského Prazdroja, Poľnohospodárskeho družstva (PD) Vlára Nemšová a výrobcu meteostaníc.
Podľa manažéra udržateľnosti plzenského pivovaru Jakuba Zaorala v chmeľniciach v Českej republike začali do chmeľníc inštalovať špeciálne meteostanice, ktoré pestovateľom prostredníctvom aplikácie Pro chmeľ poskytujú informácie vedúce k stabilizácii výnosov a kvality chmeľu.
„V Českej republike sme vybudovali robustnú sieť meteostaníc, ktoré dodávajú presné údaje v konkrétnych lokalitách. Momentálne máme v systéme registrovaných asi 50 poľnohospodárskych družstiev, chceme obsiahnuť kompletne všetkých českých i slovenských chmeliarov,“ doplnil Zaoral s tým, že pre pestovateľov chmeľu je aplikácia bezplatná.
Nerovnomerné rozloženie zrážok v jednotlivých obdobiach počas roka a vysoké teploty podľa neho negatívne ovplyvňujú úrody chmeľu. Údaje z meteostaníc pomôžu pestovateľom optimalizovať závlahy a prijímať rozhodnutia pozitívne ovplyvňujúce výšku úrody a kvalitu chmeľu.
Podľa Michala Bellana zo spoločnosti venujúcej sa vývoju, výrobe a inštalácii meteostaníc stanica v Nemšovej je nainštalovaná priamo v chmeľnici a prináša pestovateľovi informácie o mikroklíme konkrétnej chmeľnice.
„Meteostanica meria teplotu, vlhkosť vzduchu, zrážky, je tam senzor, ktorý meria pôdnu vlhkosť a teplotu. Sú to vstupné parametre pre výpočet indexu, ktorý chmeliarom umožňuje správne sa rozhodnúť, aké úkony má vykonať, aby zabránil rozvoju hubových ochorení chmeľu,“ doplnil Bellan s tým, že pestovateľ má údaje aj o potrebe zavlažovania chmeľníc.
Ako informoval predseda predstavenstva PD Vlára Nemšová Branislav Židek, úroda chmeľu sa v posledných rokoch pod vplyvom klimatických podmienok medziročne líšila, pohybovala sa od 1,6 až po 0,3 tony chmeľu z hektára. Od zavedenia a používania nového systému si sľubuje zastabilizovanie úrod. Závlahový systém je zakopaný v zemi, okrem vlahy dodáva do pôdy a živiny.
„Po vstupe do Združenia výrobcov piva a sladu sa rozširuje spolupráca s výrobcami piva, mala by byť prínosom k stabilizácii pestovania chmeľu. Aktuálne až na malé výnimky zostáva náš chmeľ na Slovensku. Spolupracujeme s dvomi veľkými a 15 malými remeselnými pivovarmi. Začíname spoluprácu s tretím veľkým pivovarom,“ doplnil Židek.
