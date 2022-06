Zastavenie dodávok ruského plynu by zabrzdilo nemeckú ekonomiku

Frankfurt nad Mohanom 28. júna (TASR) - Úplné zastavenie dodávok ruského plynu by v 2. polroku 2022 znížilo výkon nemeckej ekonomiky o 12,7 %, odhaduje Združenie bavorského hospodárstva (VBW).



Čoraz viac rastú obavy z toho, že Rusko úplne zastaví dodávky plynu. Moskva tento mesiac priškrtila dodávky cez plynovod Nord Stream 1 vedúci do Nemecka o 60 %. Spolková vláda minulý týždeň vyhlásila druhý stupeň z trojstupňového núdzového plánu pre prípad výpadku dodávok.



Podľa spoločnosti Prognos, ktorá štúdiu následkov zastavenia dodávok ruského plynu vypracovala na objednávku VBW, by to v prvom rade a najviac zasiahlo sklársky priemysel, oceliarstvo, chemický, potravinársky či textilný priemysel. V minulom roku na priemysel pripadalo 36 % z celkovej nemeckej spotreby plynu.



Pokles tvorby hodnoty za 6 mesiacov od júla do decembra 2022 by podľa štúdie mohol predstavovať až 193 miliárd eur.



"Náhle zastavenie dovozu ruského plynu by tiež výrazne zasiahlo pracovnú silu v Nemecku. Jeho následky by mali vplyv na 5,6 milióna pracovných miest," uviedol šéf VBW Bertram Brossardt.