Zastavenie letov Británie s USA zníži britský HDP asi o 11 mld. GBP

Londýn 21. septembra (TASR) - Zastavenie letov medzi USA a Spojeným kráľovstvom pre cestovné blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu zníži hrubý domáci produkt (HDP) Británie v roku 2020 o najmenej 11 miliárd libier (12,04 miliardy eur). Vyplýva zo správy, ktorú si nechali vypracovať skupina International Consolidated Airlines Group (IAG), materská spoločnosť British Airways (BA), londýnske letisko Heathrow, obchodná skupina Airlines UK a Collinson Group, spoločnosť poskytujúca letiskové služby.



Autori štúdie vyzvali na vytvorenie mestských alebo štátnych koridorov pre cestovanie medzi USA a Britániou, ako aj na testovanie na ochorenie COVID-19 na letiskách. V prípade, že letecké spojenie medzi oboma brehmi Atlantiku zostane pozastavené, britskú ekonomiku to od začiatku októbra bude stáť 32 miliónov libier denne.



„Ministri musia so svojimi americkými partnermi dosiahnuť dohodu o režime testovania, ktorý minimalizuje karanténu a umožní opätovné otvorenie regionálnych cestovných koridorov a leteckého trhu medzi Britániou a USA,“ uviedol riaditeľ British Airways (BA) Alex Cruz.



Letecké spoločnosti vedú kampaň za zrušenie obmedzení pri transatlantických letoch, ktoré platia od začiatku marca. Trasa z New Yorku do Londýna je najziskovejšou trasou BA, pričom hlavným motorom dopytu sú služobné cesty. Táto linka vygenerovala v minulom roku približne 7 miliónov predaných sedadiel. Turisti z USA sú podľa správy jednou z najväčších skupín zahraničných návštevníkov v Spojenom kráľovstve, ktoré ročne navštívia takmer 4 milióny cudzincov.



Zatiaľ čo USA v súčasnosti neumožňujú vstup osobám bez amerického občianstva, ktoré prichádzajú z Británie alebo Európy, Spojené kráľovstvo nariaďuje 14-dňovú karanténu pre cestujúcich z USA.



Pandémia zvrátila desaťročia rastu v leteckom priemysle, zastavila lety a spôsobila pokles leteckej dopravy, ktorý by mohol trvať celé roky.



(1 EUR = 0,91318 GBP)