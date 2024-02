Zastavenie plavieb cez Červené more sa môže predĺžiť do 2.polroka 2024

Kodaň 17. februára (TASR) - Dánsky lodný gigant A. P. Moller-Maersk, druhý najväčší globálny námorný dopravca, odporučil zákazníkom, aby sa pripravili na to, že kríza v Červenom mori potrvá dlhšie. Obáva sa, že presmerovanie lodí na dlhšiu trasu okolo juhu Afriky by sa mohol predĺžiť do druhého polroka 2024. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



"Bohužiaľ, v blízkej dobe nevidíme žiadnu zmenu v Červenom mori," povedal pre CNBC Charles van der Steene, prezident severoamerickej divízie Maersk North America. Podľa neho dlhšie tranzitné trasy by mohli trvať v 2. a potenciálne aj v 3. štvrťroku 2024. Odporučil preto zákazníkom, aby dlhší celkový čas prepravy zahrnuli do ich dodávateľského reťazca.



Maersk 5. januára oznámil, že po útoku jemenských militantov na svoju loď Hangzhou zastavuje plavby cez Červené more a v dohľadnej budúcnosti bude využívať trasu okolo juhoafrického Mysu dobrej nádeje. Jeho americká dcérska spoločnosť po útokoch na dve svoje plavidlá pod vlajkou USA 24. januára oznámila tiež, že nepustí lode cez Červené more.



Dlhšie tranzity okolo Mysu dobrej nádeje odďaľujú dodávky do Európy, návrat lodí do Ázie, ako aj ich cestu do USA. To má negatívny vplyv na dodávateľský reťazec a tiež na obchod.



Podľa colných údajov bol Maersk v roku 2023 najväčším námorným dopravcom exportu z USA. Údaje od poradenskej spoločnosti Sea-Intelligence ukazujú, že priemerné meškanie plavidiel sa zhoršilo. V snahe udržať tok obchodu v pohybe Maersk pridal do svojho harmonogramu približne 6 % kapacity plavidiel. Napriek tomu sa firmy v USA obávajú načasovania dodávok.



Okrem neskoršieho doručenia van der Steen upozornil, že odosielatelia musia do kalkulácii zahrnúť aj vyššie náklady na svoj dodávateľský reťazec po predĺžení cesty.



Ceny námornej prepravy v dôsledku dlhšej plavby stúpli, čo nebol zahrnuté do pôvodných rozpočtov prepravcov. Nedávne údaje však naznačujú, že už k tomu došlo. A tiež, že rast cien súvisiaci so zastavením dopravy v Červeným morom už možno dosiahol vrchol.