Zastavenie ruského plynu do Česka by ohrozilo výrobu až 40 % firiem

Praha 25. mája (TASR) - Ak by Rusko náhle uťalo dodávky zemného plynu do Česka, ohrozilo by to existenčne či veľmi vážne štvrtinu českých podnikov a v prípade výrobného sektora až 40 % firiem. Potvrdil to prieskum Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (ČNOPK). Informoval o tom server novinky.cz.



České podniky sa podľa prieskumu necítia dostatočne informované. Iba 11 % firiem má dostatok informácií o scenári v prípade, že ruské dodávky klesnú na nulu. Takmer dve tretiny z podnikov preto vyzývajú vládu, aby urýchlene prišla s jasným zámerom priorít pri dodávkach plynu.



"To, že Rusko zo dňa na deň zatvorí kohútiky s plynom, nie je sci-fi, ale scenár, ktorý sa v Poľsku a Bulharsku stal realitou," povedal výkonný člen predstavenstva ČNOPK Bernard Bauer. Vláda preto podľa neho musí predložiť jasný a transparentný plán stanovenia priorít pri zásobovaní plynom, aby sa neistota firiem ešte nezväčšovala.