Zastavenie starších exekúcií pripraví poisťovne o vyše 374 mil. eur

Bratislava 2. januára (TASR) – Novela zákona týkajúca sa zastavenia exekúcií starších ako päť rokov, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom januára, by mala všetky tri zdravotné poisťovne (ZP) pripraviť o sumu vo výške viac ako 374 miliónov eur. Pri zrušení viac ako 623.000 exekučných konaní musia navyše počítať s trovami vo výške 26,9 milióna eur.



Zastavenie exekúcií starších ako päť rokov je podmienené ich nevymožiteľnosťou, t. j. že za posledných 18 mesiacov bol dosiahnutý výťažok nižší ako 15 eur. "Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní prijala Národná rada (NR) SR ešte v júni a zámerom pôvodne vládneho návrhu je odbremeniť súdy od veľkého množstva starých exekúcií podaných na okresné súdy ešte v papierovej podobe. Zákonom sa tak zastavia exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017," pripomenula Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).



Výška paušálnych trov týchto starých exekúcií je stanovená zákonom na 35 eur. Ak je súdny exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), zvyšuje sa na 42 eur. Tieto paušálne trovy platí veriteľ najneskôr do 60 dní od ukončenia exekučného konania.



"V prípade VšZP sa tieto pravidlá týkajú do 248.000 starých exekúcií vo výške 220 miliónov eur. To znamená, že VšZP musí exekútorom za každú zo zákona zastavenú exekúciu zaplatiť 35, resp. 42 eur. Na týchto poplatkoch – trovách tzv. starých exekúcií - môžu náklady VšZP dosiahnuť 10,4 milióna eur s DPH," priblížila hovorkyňa štátnej ZP Slávka Gáborová.



Doplnila, že nejde o exekučnú amnestiu. Po zastavení starej exekúcie pohľadávka nezaniká a VšZP má právo podať nový návrh na vykonanie exekúcie, ale už iba elektronicky a na jediný exekučný súd v Banskej Bystrici. Štátna zdravotná poisťovňa sa teda musí postupne zaoberať každým prípadom a návrhy na exekúcie opätovne podá, ak to bude vzhľadom na majetkové pomery povinného považovať za efektívne a hospodárne. Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok od skončenia exekučného konania.



Gáborová dodala, že v každom jednom prípade zastavenej exekúcie bude VšZP posudzovať splnenie zákonných podmienok a zákonné náležitosti upovedomenia o zastavení exekúcie, v prípade nesúladu podávať námietky, ďalej zabezpečovať úhradu paušálnych trov, následne posudzovať efektívnosť opätovného návrhu, prípadne podávať nový návrh na vykonanie exekúcie, uskutočňovať zaručenú konverziu exekučného titulu, ak VšZP nie je jeho pôvodcom, prípadne zabezpečovať odpísanie pohľadávky.



PR špecialista súkromnej Dôvery ZP Matej Štepianský pre TASR uviedol, že od 1. januára 2020 má byť zastavených približne 275.000 exekučných konaní v sume 140 miliónov eur. "Naše náklady trov budú predstavovať 11,5 milióna eur. Štát zastavuje exekúcie bez súhlasu veriteľov a spôsobom, ktorý všetkým veriteľom spôsobuje ujmu. V zdravotníctve tieto peniaze rozhodne budú chýbať," tvrdí.



"K 1. januáru 2020 došlo k zastaveniu viac ako 35.000 exekučných konaní, pri ktorých výška vymáhanej pohľadávky predstavuje viac ako 14 miliónov eur. Samozrejme, tento počet nie je konečný a následne v Union ZP dôjde k zastaveniu ďalších niekoľko desiatok tisíc exekučných konaní, pravdepodobne celkovo viac ako 100.000," povedal pre TASR hovorca Union ZP Matej Neumann. Podľa výpočtov to bude mať pre túto súkromnú zdravotnú poisťovňu finančný dosah takmer 5 miliónov eur, ktoré zaplatí na paušálnych trovách pre exekútorov.