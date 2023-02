Zastávka na Harmincovej bude celoslovenský unikát

Cestná komunikácia na Harmincovej ulici v mestskej časti Dúbravka bola postavená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Kapacitnými možnosťami a technickou úrovňou už roky zaostávala za nárokmi na modernú cestu. Navzdory dôležitosti jej strategickej polohy, sa tento stav nemenil a znepríjemňoval prejazd vodičom, cyklistom aj chodcom. Komplikáciou k naštartovaniu revitalizácie boli najmä roky nevysporiadané pozemky v blízkosti komunikácie.K zásadnej zmene a posunu smerom k revitalizácii, prišlo až po spojení síl mesta so silným partnerom zo súkromnej sféry, ochotným investovať vlastný čas, know-how a peniaze na rozhýbanie pomalých procesov a potiahnutie projektu dopredu.Vo februári 2022, sa tak podarilo firme ITB Development, developerovi projektu Čerešne, ukončiť proces výkupu a darovať mestu pozemky v hodnote vyše 700 000 €. Nič tak nebránilo tomu, aby na jeseň 2022 odštartovali revitalizačné práce.Teraz sa developer projektu Čerešne opäť rozhodol prispieť k tejto revitalizácii a k lepšiemu životu obyvateľov celej Dúbravky, a to realizáciou novej zastávky MHD – od návrhu až po jej vytvorenie.Pre developera je Harmincova ulica dôležitá, aj preto, že ide o pomyselnú vstupnú bránu do projektu Čerešne. Na mieste pôvodnej zastávky MHD by tak mala vzniknúť nová atypická zastávka, a to unikátnou metódou 3D tlače z betónu, čím bude prvá svojho druhu na Slovensku. K spolupráci na tomto inovatívnom projekte, prizvala spoločnosť ITB Development partnerov so skúsenosťami z medzinárodných realizácií.vysvetlujeFederico Diaz je známy výtvarný umelec, ktorý žije a pôsobí v Prahe. Nedávno spoluzaložil technologickú firmu So Concrete, kde čerpá zo svojich predchádzajúcich skúseností z robotickej 3D tlače z betónu (napríklad realizácia súsošia Na Horu v Pražskej Bořislavke). Projekt zastávky bude tak unikátnou príležitosťou aplikovať toto pomerne nové technologické riešenie.upresňuje architekt a autor štúdieNavrhované riešenie zastávky čaká ešte na schválenie Magistrátom hlavného mesta. K samotnej realizácii by tak mohlo prísť na jeseň 2023.ITB Development je téma inovácii i udržateľných riešení blízka. Ako prví v projekte Čerešne umožnili klientom kúpiť si byt online, sídlia v biznis centre Wallenrod s patentovanou zelenou fasádou, ktorú sami navrhli a unikátny je aj ich projekt inštalácie mikrorias v pracovnom prostredí. V spolupráci s ateliérom Architekti Šebo Lichý organizovali aj viaceré mestotvorné architektonické súťaže a projekty.