Zastavme korupciu a UNAS podali pre mýtnu zmluvu podnet na NKÚ

Bratislava 18. októbra (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu a Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) žiada Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR o preverenie predĺženia zmluvy na mýtny systém. Domnievajú sa totiž, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pri predĺžení mýtnej zmluvy so spoločnosťou SkyToll nepostupovala efektívne a nevybrala najlacnejšiu možnosť. Informovala o tom analytička Nadácie Zastavme korupciu Xénia Makarová.



Diaľničiari podľa UNAS a Zastavme korupciu pri predĺžení mýtnej zmluvy nevybrali najlacnejšiu možnosť, namiesto toho so spoločnosťou SkyToll dohodli vyššie ceny, ako platil štát predtým. "Vychádzali pritom z utajených tabuliek a existuje podozrenie, že ceny nafúkli oproti pôvodnej zmluve. Štát preto platí za mýto o desiatky miliónov eur ročne viac, ako by musel," zdôraznili spoločne nadácia a autodopravcovia.



UNAS a Zastavme korupciu upozornili, že štát tento rok na mýto minie 63 miliónov eur a budúci rok vyše 67 miliónov eur, čo je o polovicu viac, ako rátala pôvodná zmluva. Ako dodali, už pôvodnú zmluvu premiér Ľudovít Ódor označil za nevýhodnú pre štát a avizoval trestné oznámenie, ktoré malo pripraviť ministerstvo dopravy. "NDS dlhodobo odmieta zverejniť nielen nám, ale aj analytikom štátu všetky podklady, z ktorých pri nových cenách vychádzala," konštatovala Makarová.



"Štát potrebuje najbližšie roky konsolidovať verejný dlh. Jedným z možných krokov by mohlo byť aj zvýšenie príjmov štátu o úspory na mýte v desiatkach miliónoch eur ročne," doplnil predseda UNAS Stanislav Skala.



NDS v júni tohto roka predĺžila zmluvu na výber mýta so spoločnosťou Skytoll do konca roka 2024. Žiadosť diaľničiari odôvodnili prieťahmi v súvislosti s viacnásobným uplatnením revíznych postupov v tendri na nové mýto.