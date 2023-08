Zastavme korupciu: NDS chce od SkyTollu systém na diaľničné známky

Bratislava 16. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) neplatí firme SkyToll milióny eur len za predražené mýto, ale aj za výber diaľničných známok. Pôvodná zmluva z roku 2015 sa končí tento rok v decembri. NDS chce pokračovanie vo výbere známok od januára riešiť nie štandardnou súťažou na nového poskytovateľa, ale odkúpením doterajšieho systému opäť od SkyTollu, uviedla v stredu nadácia Zastavme korupciu. NDS tvrdenie nadácie odmietla.



Nadácia sa odvoláva na zverejnené memorandum medzi NDS a SkyToll. "Pritom ešte pred rokom zástupca NDS súčasný spôsob výberu kritizoval ako zastaralý. Napríklad neumožňuje tiež zapojenie nových predajných kanálov. Za výber a evidenciu úhrad diaľničných známok sme SkyTollu podľa NDS za osem rokov zaplatili 14 miliónov eur. O možnosti získať ho automaticky do rúk diaľničiarov po skončení zmluvy memorandum nehovorí," upozornila nadácia.



Zastavme korupciu pripomenula, že memorandum hovorí okrem iného o možnom výpadku výberu a spomína tiež ekonomické zhodnotenie rizík a "snahu predísť výpadku, ako aj snahu zachovať doposiaľ poskytovanú úroveň kvality zákazníckych služieb". "Prečo NDS zmluvu rieši práve takýmto spôsobom štyri mesiace pred dlhodobo známym ukončením, memorandum nijako neobjasňuje. Tiež nijako neanalyzuje, aké by mohli mať finančné dosahy iné riešenia, prípadne od čoho sa môže odvíjať odkupná cena," upozornila nadácia.



NDS s tvrdením nadácie nesúhlasí. "Memorandum medzi NDS a spoločnosťou SkyToll hovorí o umožnení komplexného finančného auditovania firmy, ktorá zabezpečuje prevádzkovanie systému elektronickej diaľničnej známky. Nie je to dohoda o kúpe, ani týmto nedeklarujeme úmysel kúpy," uviedla NDS.



Podpredseda predstavenstva a šéf IT a spoplatnenia NDS Jaroslav Ivanco na stredajšej tlačovej konferencii dodal, že systém elektronickej diaľničnej známky postupne skončí a budúcnosť bude spoplatnenie aj osobných áut podľa využívania diaľnic. Dohodnutý audit podľa neho iba posúdi nákladovosť a návratnosť prípadnej investície.