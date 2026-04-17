< sekcia Ekonomika
Zastavme korupciu: NKÚ potvrdil naše podnety pri mýtnom systéme
NKÚ informoval, že časť mýtneho systému je naďalej v rukách súkromného prevádzkovateľa a nový mýtny systém nebude v prevádzke skôr ako začiatkom roka 2027.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Aktuálna kontrola mýtneho systému zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR potvrdila podnety a podozrenia na možné plytvanie pri mýte. Nadácia Zastavme korupciu (NZK) o tom v piatok informovala v súvislosti s výsledkom kontroly mýtneho systému. O preverenie požiadala NKÚ spolu s Úniou autodopravcov Slovenska.
„Najväčší diaľničný tunel na Slovensku je mýtny systém. Mesačne sa v ňom strácajú milióny eur a, žiaľ, snahu o ráznu zmenu nevidíme ani za súčasného ministra dopravy a vedenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS),“ uviedla nadácia.
Ako pokračovala mimovládna organizácia, „Slovensko po škandálnej prvej mýtnej zmluve so SkyToll-om, ktorú uzatvorilo v roku 2009 za ministrovania Ľubomíra Vážneho zo Smeru, si už za súčasnej vlády a ministra Jozefa Ráža na jar 2024 objednalo a zaplatilo aj druhý mýtny systém,“ podotkla NZK. Jeho cena sa podľa nej odvtedy pre dodatky zdvojnásobila na 70 miliónov eur, ale diaľničiari nové mýto ešte nezapli.
„Stále používajú predraženú zmluvu so SkyToll-om a za to mu posielajú zhruba 30 centov z každého vybraného eura na mýte. Štátni kontrolóri vyčíslili, že ak by sme už používali nové mýto, každý mesiac by sme ušetrili zhruba 6 miliónov eur,“ upozornila nadácia. Za to by sa podľa nej dal postaviť každý mesiac nový kilometer rýchlostnej cesty.
Ako mimovládka uviedla, namiesto toho čakajú občania pre nedokončené diaľnice v kolónach po Slovensku. „A peniaze miznú stále vo vreckách SkyToll-u a najnovšie aj CzechToll-u, oboch z finančnej skupiny PPF. A to všetko s požehnaním vedenia NDS a rezortu dopravy,“ dodala NZK.
NKÚ informoval, že časť mýtneho systému je naďalej v rukách súkromného prevádzkovateľa a nový mýtny systém nebude v prevádzke skôr ako začiatkom roka 2027. K týmto zisteniam dospel na základe follow-up kontroly, v ktorej okrem vlastných rizikových analýz zohľadnil aj časti opakovaných podnetov od NZK. Pri následnom audite za roky 2022 až 2025 sa potvrdilo, že NDS od roku 2020 nevyriešila úspešne vlastníctvo mýtneho systému, hoci jeho vybudovanie bolo financované z verejných zdrojov.
„Štát zaplatil viac ako 250 miliónov eur za vybudovanie a spustenie mýtneho systému, ktorý dodnes nevlastní, a stále hrozí, že jeho časť bude musieť zaplatiť ešte raz. Ide o opakované zlyhanie riadenia, plánovania a ochrany verejného záujmu a bezprecedentné plytvanie s verejnými financiami,“ upozornil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
NDS súhlasila s NKÚ, že z minulosti zdedený stav mýta je nevyhovujúci, preto zrýchlene nastavenie výberu mýta mení. Od roku 2024 sa vďaka tomu spravilo pre zníženie nákladovosti mýta viac ako za dekádu predtým. „NDS od spoločnosti SkyToll prevzala predaj diaľničných známok, bolo urýchlene spustené európske mýto v marci 2024. Vďaka tomu sa dopravcovia sami rozhodujú, prostredníctvom ktorej spoločnosti budú platiť mýto,“ informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Plánované spustenie nového mýtneho systému v budúcom roku je ďalším míľnikom. Tým sa podľa NDS zrovnoprávnia podmienky pre zahraničných poskytovateľov a domáceho poskytovateľa mýtnych služieb a zásadne sa zníži nákladovosť mýta na úroveň okolitých štátov.
