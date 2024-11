Zastavme korupciu: Samosprávam môže pri obstarávaní pomôcť smernica

Bratislava 14. novembra (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu pripravila smernicu pre menšie mestá a obce na verejné obstarávanie. Smernica reaguje na novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je platná od 1. augusta tohto roka. Novela uvoľnila pravidlá pre obce a mestá, ktoré môžu napríklad realizovať zákazky do 50.000 eur mimo verejného obstarávania. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informovali odborníci z Nadácie Zastavme korupciu spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).



"Táto smernica v podstate sprísňuje podmienky oproti zákonu a poslancom dáva do rúk možnosť, aby sa v obciach transparentnejšie hospodárilo a nakupovalo, znižuje sa tým korupcia a klientelizmus," uviedol Ľubomír Daňko z nadácie.



Daňko doplnil, že za posledné tri mesiace klesol počet verejných obstarávaní o 65 % a v objeme peňazí až o 20 %. Mestá a obce si môžu podľa neho upraviť vzorovú smernicu podľa svojich potrieb a finančných limitov. Jednou z oblastí, ktorú smernica upravuje, sú nákupy do výšky 50.000 eur. Spresnil, že takéto nákupy budú môcť starostovia či primátori vykonávať podľa smernice len do sumy 10.000 eur. Od 10.000 do 50.000 eur už budú musieť predložiť nákup na verejné obstarávanie a z dostupných cenových ponúk si vybrať tú najlepšiu pre mesto alebo obec.







Ďalšia úprava zahŕňa nákupy nad 50.000 eur, keď sa budú musieť obce a mestá zapojiť do hospodárskej súťaže a vybrať si najlepšiu zákazku, prípadne osloviť priamo konkrétnych dodávateľov, ktorí by im službu alebo tovar poskytli.



Predseda ZMOS Jozef Božik dodal, že smernica je pomôckou pre samosprávy, ako robiť zákazky transparentnejšie. Ekonomika samospráv nie je podľa neho v súčasnosti v dobrom stave, keďže mnohé majú problém s financovaním a nedokážu ani len splácať výšku požičanej sumy svojich úverov.



"Tieto zmeny v zákone nás stavajú pred významnú výzvu. Novela zákona priniesla výrazné zjednodušenie procesov, čo môže byť pre samosprávy prínosom, no zároveň je nevyhnutné zabezpečiť transparentnosť, efektívnosť a kontrolu, aby sa zamedzilo zneužívaniu verejných zdrojov. Naším cieľom je preto pomôcť mestám a obciam nájsť rovnováhu medzi týmito aspektmi a posilniť dôveru občanov v procesy verejného obstarávania," uzavrel šéf ZMOS-u.