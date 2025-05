Zastavme korupciu: Štát porušil zákon pri príprave účasti SR na Expo

Bratislava 6. mája (TASR) - Štátna agentúra Slovakia Travel porušila zákon pri verejnom obstarávaní organizácie slovenskej účasti na svetovej výstave Expo 2025. Nadácia Zastavme korupciu na to upozornila v súvislosti s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Slovakia Travel tak musí obnoviť zrušenú súťaž na organizačné zabezpečenie výstavy a opätovne posúdiť ponuku úspešného uchádzača.



„Zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje štátu zrušiť súťaž len preto, lebo si zle naplánoval čas. ÚVO konštatoval, že k časovej tiesni si Slovakia Travel dopomohla sama, keď viackrát menila podmienky a konala netransparentne,“ uviedla riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.



Nadácia už v piatok (2. 5.) poukázala na zvýšenie ceny vysúťaženej zákazky i na spôsob zabezpečenia programu. V tejto súvislosti podala aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad. Podľa nadácie boli niektoré položky nakúpené priamo a bez súťaže, pričom ich cena bola v niektorých prípadoch výrazne vyššia než v pôvodnej víťaznej ponuke. Nesúlad vidia napríklad pri cene za uniformy pre hostesky, za ktoré agentúra zaplatila vyše 11.000 eur, pričom víťazná ponuka rátala so sumou 7380 eur vrátane obuvi.



Slovakia Travel sa podľa nadácie Zastavme korupciu obhajovala tým, že dôvodom zrušenia súťaže boli zdĺhavé rokovania s japonskou stranou a neskoršie námietky uchádzačov. „ÚVO však tieto dôvody neuznal a konštatoval, že agentúra mala na prípravu dostatok času - tender mohla vyhlásiť minimálne 14 mesiacov vopred. Navyše mala možnosť uzatvoriť rámcovú zmluvu a využiť ju len na tie služby, ktoré ešte neobstarala,“ uviedla nadácia.



Zrušenú súťaž musí Slovakia Travel obnoviť a opätovne posúdiť ponuku agentúry Mertel, ktorá navrhla najnižšiu cenu, a to 1,7 milióna eur. Nadácia upozornila, že štát pôvodne odhadoval náklady na 4,3 milióna eur.



„Oprávnené otázky vyvoláva aj samotná výška tohto odhadu. Kým pri Expo Dubaj 2020 Slovensko zabezpečovalo pavilón s rozlohou viac ako 900 štvorcových metrov (m2) za približne 2,2 milióna eur, teraz má v Osake k dispozícii iba 68 m2, no štát bol pripravený minúť takmer dvojnásobok, teda 4,3 milióna eur,“ uzavrela nadácia Zastavme korupciu.



Slovakia Travel minulý týždeň v reakcii na výhrady nadácie upozornila, že proces verejného obstarávania sa uskutočnil ešte za bývalého vedenia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a samotnej organizácie. Pripomenula, že nové vedenie Slovakia Travel prevzalo zodpovednosť za aktuálnu situáciu a robí maximum pre to, aby prezentácia Slovenska na Expo 2025 prebehla na vysokej profesionálnej a prestížnej úrovni.