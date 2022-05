Zastavme korupciu vyzýva nevymenovať za šéfa Lesov SR Jána Marhefku

Bratislava 19. mája (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu vyzýva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO) nevymenovať za generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky kandidáta, ktorého odporučila výberová komisia, a to Jána Marhefku.



Nadácia pripomenula, že o post šéfa Lesov SR sa uchádzali traja kandidáti - bývalý riaditeľ štátnych lesov TANAP-u Ján Marhefka, poverený riaditeľ Lesov SR Matej Vigoda a exriaditeľ Lesov ČR Jiří Holický.



"Na základe známych informácií o uchádzačovi a aj z jeho odpovedí na otázky, ktoré sa týkajú transparentného podnikania Lesov SR, máme pochybnosť, či ide o najlepšiu voľbu," uviedol Martin Suchý, ktorý sa ako zástupca nadácie zúčastnil na výberovom konaní ako pozorovateľ.



Marhefka podľa nadácie nedávno skončil na poste riaditeľa štátnych lesov TANAP-u po tom, čo jeho miesto zaniklo v rámci prvého kroku reformy národných parkov. Krátko predtým podpísal kolektívnu zmluvu, na základe ktorej chce odstupné vo výške 60.000 eur. Vedenie envirorezortu, pod ktoré lesy TANAP-u patrili, zvažuje v tejto súvislosti podať trestné oznámenie.



"Aj keby nešlo priamo o porušenie zákona, takéto 'zlaté padáky' ho diskvalifikujú v morálnej rovine," uviedla riaditeľka Nadácia Zastavme korupciu Zuzana Petková.



Víťazný kandidát uspel podľa nadácie najmä vďaka tomu, že získal najviac bodov v teste. Výsledky testovej časti boli teda kľúčové. Marhefka v nej dostal oproti konkurentom dvojnásobný počet bodov. Takýto priepastný rozdiel považuje nadácia za podozrivý, hoci zodpovední nepripúšťajú možnosť, že by mohol mať niekto otázky z testu dopredu.



V ústnej časti sa hodnotila koncepcia riadenia, ktorú uchádzači prezentovali, rovnako ako preukázaný morálny a odborný profil uchádzačov. "Zaskočilo nás, že bez ohľadu na kauzy niektorých kandidátov, na ktoré sme na vypočutí poukázali, skončili s takmer rovnakým počtom bodov," zdôraznil Suchý.



Nadácia má za to, že kandidáta, ktorého komisia odporúča ministrovi pôdohospodárstva, diskvalifikuje jeho "zlatý padák". Ministra Samuela Vlčana preto vyzýva, aby zvážil nové výberové konanie, alebo vymenovanie kandidáta, ktorý skončil druhý v poradí.