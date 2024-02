Zastavme korupciu zbiera podpisy k novele o verejnom obstarávaní

Bratislava 23. februára (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu začala zbierať podpisy pod hromadnú pripomienku k novele zákona o verejnom obstarávaní (VO). Chce tak dosiahnuť, aby pre verejné súťaže platili férové podmienky. V piatok o tom informovala Nadácia Zastavme korupciu.



"Podľa nových pravidiel totiž samosprávy a úrady nebudú musieť pri viac ako polovici zákaziek organizovať súťaž, ale budú im stačiť cenové ponuky od troch vopred vytypovaných firiem. A to aj pri rekonštrukcii cesty či škôlky s cenou až do 1,5 milióna eur. Dokonca pre nákupy do 50.000 eur nebudú platiť žiadne pravidlá," priblížila nadácia a upozornila, že takýto postup podľa nich nahráva špekulantom a zvyšuje riziko predraženia.



Nadácia Zastavme korupciu pripomenula, že v súčasnosti musia úradníci o státisícových zákazkách verejne informovať už od vyhlásenia súťaže. Prihlásiť sa môžu všetci záujemcovia a zverejňovaný býva aj samotný priebeh súťaže. Podľa nadácie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripravované zmeny vo verejnom obstarávaní obhajuje tým, že proces obstarávania je na Slovensku komplikovaný a predlžuje nákupy a stavby.



"Častým problémom, pre ktorý na Slovensku meškajú diaľnice či stavby v mestách, je nekvalitná príprava projektov a slabé manažovanie zo strany úradníkov. Toto však novela vôbec nerieši, namiesto toho dáva tým istým úradníkom do rúk úplnú moc a znižuje zároveň kontrolu nad nimi," skonštatovala Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.



Výsledkom podľa nadácie môžu byť zákazky predražené o desaťtisíce eur, prípadne zákazky, ktoré obec či štát vôbec nepotrebujú. Vinníkom pritom môžu hroziť len symbolické sankcie, upozorňuje nadácia.



"Suma 1,5 milióna eur, do ktorej nebudú musieť obstarávatelia zverejniť výzvu pri stavebných zákazkách a nebude možné podať ani námietky, je už pomerne vysoká a v tunajších podmienkach bezprecedentná," uviedol právnik kancelárie AGM Partners Ivan Holič s tým, že pre ostatné tovary a služby majú nové podmienky platiť do sumy 221.000 eur.



Holičovi takisto chýba avizovaný posun v takzvaných centralizovaných nákupoch. Práve tie podľa neho môžu zrýchliť a sprofesionalizovať verejné nákupy a uľahčiť život aj samosprávam. Podľa neho zákon k tomu je pripravený, chýba však politická podpora.



V súvislosti s kritikou pripravovaných zmien v zákone o VO pred časom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) uviedol, že cieľom novely je uvoľniť ruky starostom a primátorom. Zákon podľa Rašiho dodrží všetky limity Európskej komisie.