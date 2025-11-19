< sekcia Ekonomika
Zastropovanie cien elektriny v Nemecku by malo stáť vyše tri mld. eur
Vláda sa koncom minulého týždňa dohodla na zastropovaní cien elektrickej energie pre svoj energeticky náročný priemysel od budúceho roka do konca roka 2028 na 0,05 eura za kilowatthodinu.
Autor TASR
Berlín 19. novembra (TASR) - Nemeckou vládou navrhované zastropovanie elektrickej energie pre energeticky náročné priemyselné odvetvia by malo štát stáť vyše troch miliárd eur. Uviedla to agentúra DPA, ktorá sa odvolala na návrh ministerstva hospodárstva.
Vláda sa koncom minulého týždňa dohodla na zastropovaní cien elektrickej energie pre svoj energeticky náročný priemysel od budúceho roka do konca roka 2028 na 0,05 eura za kilowatthodinu. Cieľom je zabrániť firmám v energeticky náročných sektoroch, aby sa pre vysoké náklady presúvali do zahraničia. Ministerstvo financií počítalo s tým, že to štát vyjde na tri až päť miliárd eur.
Podľa ministerstva hospodárstva by náklady mali dosiahnuť 3,1 miliardy eur, a to v rokoch 2027 - 2029. Podniky budú môcť žiadať o dotácie za elektrinu spotrebovanú v rokoch 2026 - 2028, pričom štát im financie vyplatí vždy v nasledujúcom roku.
Dotácie by mohli dostať firmy z približne 90 priemyselných odvetví, pričom v najväčšej miere sa budú týkať chemických a strojárskych podnikov. Okrem nich by však mali mať nárok aj sklárne, cementárne či výrobcovia batérií a polovodičov.
Vláda sa koncom minulého týždňa dohodla na zastropovaní cien elektrickej energie pre svoj energeticky náročný priemysel od budúceho roka do konca roka 2028 na 0,05 eura za kilowatthodinu. Cieľom je zabrániť firmám v energeticky náročných sektoroch, aby sa pre vysoké náklady presúvali do zahraničia. Ministerstvo financií počítalo s tým, že to štát vyjde na tri až päť miliárd eur.
Podľa ministerstva hospodárstva by náklady mali dosiahnuť 3,1 miliardy eur, a to v rokoch 2027 - 2029. Podniky budú môcť žiadať o dotácie za elektrinu spotrebovanú v rokoch 2026 - 2028, pričom štát im financie vyplatí vždy v nasledujúcom roku.
Dotácie by mohli dostať firmy z približne 90 priemyselných odvetví, pričom v najväčšej miere sa budú týkať chemických a strojárskych podnikov. Okrem nich by však mali mať nárok aj sklárne, cementárne či výrobcovia batérií a polovodičov.