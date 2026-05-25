Zastropovanie cien motorových palív v Poľsku sa pravdepodobne predĺži
Autor TASR
Varšava 25. mája (TASR) - Poľská vláda pravdepodobne predĺži balík opatrení „Ceny palív nižšie“, ktorý zahŕňa cenové stropy na pohonné látky a znížené dane. V pondelok to na Hospodárskom fóre denníka Rzeczpospolita uviedol minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Minister povedal, že vláda analyzuje ďalší vývoj na trhu a po víkende zaznamenala priaznivejší trend cien ropy Brent. Podľa neho bude zrejme potrebné predĺženie opatrení, ktoré sa doteraz schvaľovali vždy na obdobie dvoch týždňov.
Domaňski pripomenul, že program stojí štátny rozpočet približne 1,6 miliardy zlotých mesačne (377 miliónov eur). Zdôraznil preto potrebu zohľadniť aj rozpočtové obmedzenia.
Od 31. marca platia v Poľsku maximálne ceny pohonných látok, ktoré vláda zaviedla s cieľom obmedziť rast cien po zvýšení cien ropy na svetových trhoch. Rast cien nasledoval po útoku Spojených štátov a Izraela na Irán z 28. februára.
Zníženie dane z pridanej hodnoty na palivá z 23 % na 8 % a zníženie spotrebnej dane na minimálnu úroveň povolenú Európskou úniou zatiaľ platí do 31. mája.
Ministerstvo energetiky denne zverejňuje maximálne ceny pohonných látok, ktoré sa určujú podľa veľkoobchodných cien, spotrebnej dane, palivového poplatku, obchodnej marže a dane z pridanej hodnoty.
Liter 95-oktánového benzínu bude v utorok (26. 5.) stáť najviac 6,42 zlotého (1,51 eura), 98-oktánového benzínu maximálne 6,96 zlotého a nafty 6,75 zlotého.
(1 EUR = 4,242 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
