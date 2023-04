Zastropovanie taríf k cene elektriny rozšíria na všetkých odberateľov

Bratislava 19. apríla (TASR) - Maximálna výška vybraných taríf zahrnutých v cene elektriny, zastropovaná v tomto roku na úrovni roka 2022, sa rozšíri na všetkých koncových odberateľov. Vyplýva to z novely nariadenia vlády, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. Doteraz sa strop vzťahoval na domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.



"Návrhom nariadenia sa rozširuje uplatnenie výšky vybraných taríf pre rok 2023 na úrovni roka 2022 na všetky skupiny koncových odberateľov elektriny a poskytovanie kompenzácie nákladov vybraným účastníkom trhu s elektrinou v súvislosti so stanovením maximálnej výšky vybraných taríf," uviedlo ministerstvo hospodárstva v dôvodovej správe.



Výška tarify za straty pri distribúcii elektriny koncovým odberateľom pre rok 2023 zostáva vo výške uvedenej v rozhodnutí úradu platnom pre kalendárny rok 2022, vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.



Výška tarify za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny zostáva tento rok na úrovni stanovenej úradom vo výške 6,2976 eura za megawatthodinu (MWh) bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Výška tarify za prevádzkovanie systému takisto zostáva na úrovni roka 2022, a to podľa rôznych skupín odberateľov vo výške 15,9000 eura/MWh, 11,9000 eura/MWh alebo 1,1870 eura/MWh bez DPH.