Zástupca štátu v spoločnostiach musí mať aspoň VŠ vzdelanie 2.stupňa

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Na vykonávanie funkcie v dozornej rade či predstavenstve spoločnosti s majetkovou účasťou štátu bude potrebné minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vyplýva to zo zmeny pravidiel výberu zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktoré vláda schválila v stredu na svojom výjazdovom rokovaní.



"Predloženým návrhom sa rozširujú možnosti zastúpenia v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a súčasne sa uprednostňuje vecný prístup k podmienkam členstva v dozornej rade a v predstavenstve pred formálnym prístupom. Navrhuje sa, aby podmienka vzdelania bola stanovená na úroveň najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. To umožní, aby každý akcionár stanovil podmienku vzdelania podľa vlastnej predstavy a potreby príslušnej spoločnosti, a to na požadovanú úroveň alebo aj na vyššiu," uvádza sa v predkladacej správe k materiálu, ktorý predložilo ministerstvo hospodárstva.



Zástupcovia štátu v dozornej rade a predstavenstve spoločnosti s majetkovou účasťou štátu musia byť podľa stanovených pravidiel bezúhonní a spôsobilí na právne úkony a mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Takisto musia ovládať anglický jazyk, preukázať prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov, byť dôveryhodní a odborne spôsobilí.