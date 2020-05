Zástupcovia akvaparkov,kúpalísk a plavární navrhujú bezpečný reštart

Bratislava 28. mája (TASR) – Zástupcovia akvaparkov, kúpalísk a plavární vypracovali zoznam viac ako stovky opatrení na bezpečný reštart svojich prevádzok. Zároveň zdôraznili potrebu vyjasniť si podmienky fungovania v dostatočnom predstihu, minimálne desať dní vopred, vzhľadom na časovú, technickú a administratívnu náročnosť opätovného spustenia prevádzok.



Zoznam prísnych opatrení vypracovali na základe medzinárodne dostupných informácií v snahe vyjsť v ústrety odbornému tímu krízového štábu SR a čo najlepšie sa pripraviť na začiatok sezóny.



Poznamenali, že v pondelok (25. 5.) informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, že od stredy 3. júna dôjde k ďalšej fáze uvoľňovania preventívnych opatrení, ktorých súčasťou bude otvorenie plavární, fitnescentier, ako aj všetkých zostávajúcich vnútorných športovísk. Akvaparky a kúpaliská sa preto už pripravujú na otvorenie pri dodržaní všetkých nevyhnutných hygienických opatrení.



Zástupcovia akvaparkov a kúpalísk veria, že nájdu spoločnú reč nielen pri zapracovaní navrhnutých podmienok do vyžadovaných preventívnych opatrení, ale aj pri nevyhnutnej kompenzácii nákladov a poklesu tržieb spôsobených zatvorením areálov vplyvom pandémie.



Podotkli, že v súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou by práve dovolenka na Slovensku mohla výrazne podporiť oslabenú ekonomiku. Akvaparky a kúpaliská však stále trápi viacero nezodpovedaných otázok. "Blíži sa letná sezóna, my stále nepoznáme všetky detaily toho, ako budeme fungovať. Aj keď vláda nabáda Slovákov k podpore domáceho cestovného ruchu, tá naša neistota ovplyvňuje aj výber dovolenkárov, ktorí sa snažia rezervovať si pobyty a zaujímajú sa o doplnkové služby," skonštatoval jeden zo zástupcov akvaparkov Peter Kolenčík.



Zástupcovia akvaparkov, kúpalísk a plavární zároveň upozornili, že letné počasie bude Slovákov čoraz viac lákať k vodným plochám, ktoré nepodliehajú hygienickým normám ani pravidelným kontrolám hygienikov. Je preto podľa nich namieste otázka, či je hromadné združovanie osôb na voľne dostupných vodných plochách bezpečnejšie ako návšteva akvaparku či umelého kúpaliska, ktoré podliehajú plneniu prísnych hygienických noriem.



Ich snahou je zároveň v čo najkratšom časovom horizonte vytvoriť orgán, ktorý by zastupoval prevádzkovateľov kúpalísk, akvaparkov a plavární v komunikácii s vládnymi orgánmi. Dohodli sa tiež na založení Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární, a to s cieľom vytvorenia odbornej platformy, ktorá má ambíciu slúžiť aj ako poradný orgán pre štátnu správu.