Zástupcovia certifikácie lesov PEFC: Vláda odporúča konkurenciu

Zvolen 12. mája (TASR) - Povinnú certifikáciu lesov systémom Forest Stewardship Council (FSC) v štátnych a vojenských lesoch na Slovensku v programovom vyhlásení vlády SR kritizujú zástupcovia druhého základného a svetovo najrozšírenejšieho systému certifikácie lesov - PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification).



"Štát diktuje podnikom v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev, akú certifikačnú schému môžu používať a akú nie. Certifikácia lesov pritom vznikla a funguje ako dobrovoľný nástroj lesníckej politiky určený na podporu trvalo udržateľného využívania lesných zdrojov sveta," píše sa v správe, ktorú PEFC zaslal TASR.



Podľa PEFC sú obe schémy rovnocennou a voliteľnou súčasťou kritérií verejných politík nákupu dreva, kritérií pre tvorbu značiek environmentálne vhodných výrobkov a kritérií iniciatív zeleného stavebníctva. Rovnocennosť oboch schém podľa PEFC potvrdil aj Európsky parlament vo svojej rezolúcii z roku 2006. „Preferovanie schémy FSC je preto v rozpore so základným poslaním a cieľmi certifikácie. Úlohou štátu je zabezpečovať optimálne fungovanie hospodárstva a zavádzať opatrenia, ktoré pomáhajú zvyšovať jeho efektívnosť. Priame zasahovanie štátu v rovine povinnej implementácie dobrovoľných nástrojov, na rozdiel od ich odporúčania, bude mať priame sociálno-ekonomické dosahy nielen na lesné hospodárstvo, ale i celé reťazce spracovania a využívania drevných a nedrevných produktov lesa," uviedol pre TASR predseda PEFC Slovensko František Štulajter.



PEFC systém certifikácie lesov v súčasnosti funguje v 50 krajinách a výmera PEFC certifikovaného lesa sveta je viac ako 320 miliónov hektárov. "Na Slovensku je aktuálne v schéme PEFC certifikovaných viac ako 60 percent výmery lesov a viac ako 130 spoločností preukazuje svoju spoločenskú zodpovednosť prostredníctvom zapojenia sa do certifikácie PEFC spotrebiteľského reťazca," uvádza PEFC.



„Certifikačný systém PEFC aj FSC pôsobia v rovnakom trhovom prostredí. Uprednostňovanie jednej z certifikačných schém predstavuje umelý zásah do prirodzene nadstavených a dlhodobo fungujúcich trhových vzťahov na odvetvovej, a v prípade lesnícko-drevárskeho komplexu, aj na medziodvetvovej úrovni. Neexistuje jediný dôvod, prečo by mala byť FSC certifikácia nadradená, uprednostňovaná alebo iným spôsobom preferovaná prostredníctvom jej povinného zavádzania v organizáciách, ktoré sú v pôsobnosti ministerstiev štátu," zdôraznil národný sekretár PEFC Slovensko Hubert Paluš.



„Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je a naďalej musí zostať dobrovoľným nástrojom trhu, o ktorom rozhoduje výlučne trh,“ dodal.