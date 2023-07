Zástupcovia EÚ a Nového Zélandu podpísali dohodu o voľnom obchode

Brusel/Luxemburg 9. júla (TASR) - Zástupcovia Európskej únie (EÚ) a Nového Zélandu podpísali dohodu o voľnom obchode. Okrem toho bude Nový Zéland v budúcnosti súčasťou výskumného a výmenného programu Horizon Europe v hodnote niekoľkých miliárd eur, ako ďalej v nedeľu oznámila Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri podpise uviedla, že obchod medzi oboma partnermi by sa vďaka dohode mohol zvýšiť približne o 30 %. Investície smerujúce z EÚ na Nový Zéland by sa mohli zvýšiť až o 80 %, uviedol podpredseda EK Valdis Dombrovskis.



Export z EÚ na Nový Zéland by podľa údajov EÚ mohol vzrásť až o 4,5 miliardy eur ročne. Podľa týchto informácií môžu spoločnosti už v prvom roku ušetriť na clách približne 140 miliónov eur. Dohoda by mala nadobudnúť platnosť v roku 2024.



Šéf oddelenia zahraničného obchodu Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Volker Treier označil dohodu za "maják v inak pochmúrnom prostredí zahraničného obchodu". Podľa neho je protiváhou k rastúcemu protekcionizmu na celom svete.



Po podpise sa text zašle na schválenie Európskemu parlamentu. Potom by mohlo dôjsť k ratifikácii. Rokovania o dohode sa začali v júni 2018.