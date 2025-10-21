Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zástupcovia holandskej a čínskej vlády rokovali o spoločnosti Nexperia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rozhovor sa zameral na hľadanie riešenia, ktoré bude vyhovovať záujmom všetkých zúčastnených strán.

Autor TASR
Amsterdam 21. októbra (TASR) - Holandský minister hospodárstva Vincent Karremans v utorok rokoval s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom o výrobcovi počítačových čipov Nexperia, nad ktorým holandská vláda minulý mesiac prevzala kontrolu. Rozhovor sa zameral na hľadanie riešenia, ktoré bude vyhovovať záujmom všetkých zúčastnených strán, uviedol holandský minister. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Holandská vláda koncom septembra prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia, ktorá dodáva počítačové čipy pre automobilový priemysel a priemysel spotrebnej elektroniky. Za dôvod označila obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do čínskej materskej spoločnosti Wingtech. Nexperia následne oznámila, že na základe rozhodnutia vlády v Pekingu nesmie dovážať z Číny určité tovary. O niekoľko dní neskôr spoločnosť varovala automobilky a ich dodávateľov, že za súčasných podmienok nevie zaručiť dodávky čipov.

Automobilky v Európe varujú pred hroziacim nedostatkom čipov používaných v odvetví, ak sa čoskoro nepodarí urovnať spor. Bez čipov od spoločnosti Nexperia nemôžu európski dodávatelia automobilového priemyslu vyrábať diely a komponenty potrebné na zásobovanie výrobcov vozidiel, preto hrozí zastavenie výroby, uviedlo minulý týždeň Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).
