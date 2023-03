Zástupcovia klastrov zo SR, Ukrajiny a EÚ sa stretnú v Košiciach

Košice 28. marca (TASR) - So zámerom rozšíriť obchodné a vedecko-výskumné partnerstvá sa v stredu a vo štvrtok (29. - 30. 3.) v Košiciach na medzinárodnom podujatí Clusters meet Regions stretnú zástupcovia európskych a ukrajinských klastrov. Na úvod sa v stredu uskutoční Národná klastrová konferencia. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Zuzana Valentová.



Cieľom podujatia Clusters meet Regions je vytvoriť priestor pre vybudovanie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou. Podujatie, ktoré má uľahčiť ukrajinským klastrom a spoločnostiam integráciu do hodnotových reťazcov EÚ, v mene Európskej komisie (EK) organizuje European Cluster Collaboration Platform (ECCP) spolu so SIEA, Úniou klastrov Slovenska, Ukrajinskou alianciou klastrov a platformou Enterprise Europe Network. Záujem o účasť prejavilo viac ako 200 zástupcov klastrov a spoločností z EÚ a Ukrajiny, ako aj národných a regionálnych verejných orgánov a organizácií zameraných na podporu podnikania vrátane inovačných agentúr a priemyselných združení zo Slovenska a iných regiónov EÚ, oznámila SIEA.



Účasť podľa Valentovej prisľúbili dočasne poverený premiér SR Eduard Heger, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec, zástupkyňa generálneho riaditeľa oddelenia pre rast Európskej komisie Maive Rutová, zástupcovia ďalších európskych inštitúcií a predstavitelia mesta Košice a Košického samosprávneho kraja (KSK).



"Klastre majú obrovský potenciál a nové kontrakty ich členov sú dôležité pre hospodársky rozvoj Slovenska aj pri riešení aktuálnych výziev, ako sú digitalizácia, zelená ekonomika a využívanie obnoviteľných zdrojov," uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.



Národnú klastrovú konferenciu organizuje Únia klastrov Slovenska a SIEA s národnými projektmi. Na podujatí sa zúčastnia klastroví manažéri, podnikatelia, zástupcovia univerzít a výskumno-vývojových inštitúcií, ale aj predstavitelia samospráv a ústredných orgánov štátnej správy, finanční sprostredkovatelia, inovačné agentúry, priemyselné združenia a investori.