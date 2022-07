Košice i Valaliky vnímajú investíciu Volva ako impulz pre rozvoj

Košice 1. júla (TASR) - Rozhodnutie automobilky Volvo o umiestnení svojho výrobného závodu pri Košiciach označil košický primátor Jaroslav Polaček za výbornú správu pre všetkých Košičanov a obrovskú príležitosť na zlepšenie života v celom regióne. Investíciu ako nový impulz pre ďalší rozvoj privítal aj starosta obce Valaliky, kde závod vyrastie, Štefan Petrík.



"Od čias výstavby Východoslovenských železiarní je to najvýraznejšia strategická investícia v Košiciach, ktorá zmení tvár celého regiónu. Máme radosť z toho, že tu budú vyrábať najmodernejšie elektrické autá," uviedol Polaček.



Strategický investor má vytvoriť v regióne so svojimi subdodávateľmi zhruba 10.000 nových pracovných miest. "Teší ma, že sa vďaka tomu budú môcť vrátiť domov k svojim rodinám stovky obyvateľov nášho mesta, ktorí v súčasnosti chodia na týždňovky do iných kútov Slovenska alebo do zahraničia," konštatoval primátor.



Zároveň vďaka podpísanej dohode medzi vládou, vedením automobilky a ďalšími štátnymi orgánmi ide podľa neho o dôležitý záväzok vlády o vyvolaných investíciách v Košiciach. Týka sa to dopravnej infraštruktúry vrátane dôrazu na čo najskoršie vybudovanie celého juhovýchodného obchvatu mesta na rýchloceste R2 Šaca - Košické Oľšany, ako aj vzdelávania, bytovej otázky, obnoviteľných zdrojov energie či nových cyklochodníkov. "Volvo je významným investorom, ktorý je známy svojim zodpovedným prístupom k životnému prostrediu, mestám, kde pôsobí, a podporou rôznych verejno-prospešných aktivít. Verím, že rovnako sa zachová aj v Košiciach. Všetci dúfame, že spoločne s našimi partnermi, touto automobilkou a vládou SR sa nám podarí výrazne zlepšiť kvalitu života v našom meste," konštatoval primátor.



K investícii sa vyjadril aj starosta Valalík. "Je to pre našu obec nový impulz pre ďalší rozvoj. Priemyselný park sme pripravili už pred dvadsiatimi rokmi pre inú automobilku, o to viac sa dnes tešíme na nového strategického investora. Po dohode s vládou SR sa navyše výrazne skvalitní život našich obyvateľov a zlepší verejný priestor. Je naplánovaný nový cestný obchvat, zvukoizolačná stena od železnice či lokality pre voľnočasové aktivity," zhodnotil Petrík.