Bratislava 12. novembra (TASR) - Zástupcovia miest sa vážne obávajú o kvalitu života svojich obyvateľov a o spravodlivý rozvoj slovenských miest. Uviedol to prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček. ÚMS podľa neho v piatok so svojimi výhradami poslala otvorený list vláde a poslancom Národnej rady (NR) SR.



Priblížil, že ÚMS už od nástupu tejto vlády a od vzniku nového ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vyzýva k inému nastaveniu Partnerskej dohody SR na roky 2021 až 2027.



Vzhľadom na maximálnu nespokojnosť s prístupom rezortu k tejto kľúčovej agende, ÚMS podľa neho vypovedala aj Memorandum o spolupráci a dožadovala sa vypočutia svojho stanoviska pri tvorbe strategického plánu obnovy. ÚMS je presvedčená, že mestá a mestské regióny boli, sú a budú nositeľmi zmeny. Bez ich rozvoja nebude nikdy prosperovať štát.



Zatiaľ, čo denne možno sledovať absurdné diskusie o zástupných témach, chaotické rozhodnutia na centrálnej úrovni, snahy viacerých poslancov NR SR o koncentráciu moci na úkor občanov a ich miest, miestni politici podľa neho musia na dennej báze hľadať riešenia. Pritom mestám centrálna moc dala k dispozícii 20 % verejných zdrojov, zaviedla im dlhovú brzdu, komplikuje akýkoľvek transfer zdrojov, pretrváva klientelizmus pri ich prerozdeľovaní, dokonca neplatí ani za to, čo si u miest a obcí objedná.



ÚMS podľa neho vníma o to absurdnejší návrh MIRRI vyčleniť v rámci Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027 pre územnú samosprávu 8,1 % z disponibilných zdrojov. Inými slovami o 92 % zdrojov chcú podľa neho rozhodovať ministerstvá, ktorých predstavitelia špekulujú o decentralizácii a konajú presne opačne.



Rovnako veľkolepé ohlasovanie 1,3 miliardy eur pre územnú samosprávu na pláne obnovy, na sedem rokov, teda 34 eur ročne na obyvateľa sú podľa Rybníčka iba odrobinky z toho, čo obyvatelia miest a obcí odvedú do verejných rozpočtov a o ktorých rozhoduje centrálna vláda.



Podľa Rybníčkových slov je zrejmé, že ani táto vláda nerozumie významu miest a obcí pri správe štátu. Nie je ochotná podeliť sa o moc, o možnosti rozhodovania a stále iba hovorí o občanoch o ich participácii a pritom si vôbec neuvedomuje, že občania Slovenska majú svojich reprezentantov, ktorých si priamo zvolili.



ÚMS je presvedčená, že ešte stále je čas na to, aby sa centrálna vláda a poslanci NR SR postarali o zvýšenie podielu zdrojov samospráv na eurofondoch, ale aj na pláne obnovy. Tiež, aby urobili poriadok a odstránili deštruktívny rezortizmus. ÚMS upozorňuje, že nie 8,1 %, ale minimálne 30 % podielu na eurofondoch je potrebné prideliť na rozhodovanie orgánom územnej samosprávy.