Zástupcovia NDS a UNAS na stretnutí hovorili o mýtnom systéme

Bratislava 19. januára (TASR) - Zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) na pracovnom stretnutí diskutovali o mýtnom systéme. Informoval o tom Stanislav Skala z UNAS s tým, že diaľničiari rozptýlili mnohé obavy autodopravcov.



"Stretnutie malo za cieľ informovať dopravcov o priebehu výberového konania na dodávku prvej časti mýtneho systému, ktorý by sa mal spustiť k 1. 1. 2023, a zároveň sa mali ozrejmiť úlohy UNAS v tomto procese," priblížil Skala.



UNAS podľa jeho slov privítala transparentnosť NDS pri príprave a realizácii výberového konania. "Zástupcovia NDS veľmi podrobne odpovedali na všetky otázky zástupcov autodopravcov, čím rozptýlili mnohé obavy. V diskusii odzneli aj mnohé pripomienky a názory, ktoré upozornili na niektoré riziká spojené s prechodom na nový mýtny systém," poznamenal Skala.



Zároveň skonštatoval, že účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že niektoré požiadavky dopravcov spojené s mýtom je potrebné začať riešiť už v tomto roku. Tvrdí, že bude potrebné informovať autodopravcov o možnostiach plynulého prechodu z jedného systému na nový tak, aby nemuseli prerušiť poskytovanie svojich služieb. Tiež sa podľa jeho slov zhodli na tom, že tému spoplatnenia niektorých úsekov by bolo vhodné otvárať až po spustení nového mýta a splnení ďalších podmienok zo strany dotknutých samospráv.



Skala súčasne dodal, že po spustení ďalšej fázy výberového konania by sa mali účastníci znova stretnúť, aby vyhodnotili doterajší priebeh najmä z pohľadu transparentnosti tendra a posúdili možnosti spolupráce v oblasti informovania a prípravy členov UNAS na prechod na nový mýtny systém.