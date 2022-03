Zástupcovia organizácií žiadajú vládu,aby sa sústredila na zdražovanie

Bratislava 14. marca (TASR) - Zástupcovia organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), Slovenskej komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, Asociácie na ochranu práv pacientov SR, OZ KOVO, Asociácie slovenských kúpeľov, Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia kresťanských seniorov žiadajú vládu SR, aby sústredila pozornosť na zdražovanie. Zástupcovia organizácií vyjadrili na pondelkovej tlačovej konferencii svoje obavy v dôsledku zdražovania a chudoby. Zároveň vyjadrili svoju solidaritu a podporu ľuďom na Ukrajine.



JDS už predtým vyslovila požiadavku na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 3 %. "Minister financií Igor Matovič (OĽANO) reagoval na našu požiadavku tlačovou konferenciou, na ktorej predstavil pre nás absolútne nepredstaviteľnú víziu vyplácania 13. dôchodku," uviedla Valéria Pokorná z JDS. Podľa nej ide skôr o finančnú pomoc než o 13. dôchodok. Ten podľa nej dostávajú seniori ako zákonom daný, čiže ak by ho dostali v júni či v máji, nič to nepomôže, pretože dôchodcovia tak nedostanú nič navyše. Pokorná zdôraznila, že v žiadnom prípade nesúhlasia s 13. dôchodkom.



"Perspektíva, že na budúci január bude valorizácia viac ako osem percent, je síce lákavá, ale teraz nám to nepomôže," pokračovala Pokorná. Upozornila, že priemerný dôchodok tohto roku je 512,45 eura. V prípade, ak dôchodcovia zaplatia za energie, lieky, potraviny či bývanie, tak im zostanú tri eurá.



Predseda OZ KOVO Emil Machyna povedal, že nemôžu brať na ľahkú váhu ani situáciu pracujúcich ľudí na Slovensku. "Človek, ktorý pracuje, by nemal byť chudobný," vyhlásil. Vláda by podľa neho mala zlepšovať kvalitu života ľudí, a nie opačne.



"Na Slovensku chýba 12.000 sestier a pôrodných asistentiek. Ich mzdy ako jeden z motivačných faktorov nedosahujú ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve," povedala prezidentka Slovenskej komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Upozornila, že ak sa budú zatvárať oči pred problémami a potrebami sestier a pôrodných asistentiek, viacej ľudí do systému nedostanú, čo bude znamenať menej zdravotníkov. Lazorová komentovala, že motivácia zo strany vlády neprichádza. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová sa obáva, že zdravotníctvo pri súčasnej situácii skolabuje.



"Politici a štátny rozpočet majú fungovať tak, aby vedeli fungovať rozpočty slovenských domácností. Dvojité videnie sveta, kde sú občania Slovenska konfrontovaní s dvojciferným zdražovaním na jednej strane a nedostatočná podpora, nezvyšovanie príjmov a ignorancia rozdeľuje našu spoločnosť. Ľudia sú vystrašení a potrebujú svoje istoty. Apelujeme preto spoločne na vládu, aby prehodnotila svoje priority a dala na prvé miesto záujem svojich obyvateľov," dodali organizácie v spoločnom stanovisku.