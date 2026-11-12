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Zástupcovia parlamentov V4 podpísali spoločné vyhlásenie
Vyhlásenie pošlú aj najvyšším predstaviteľom Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Zástupcovia parlamentov V4 chcú zabojovať o to, aby boli opatrenia prijímané na úrovni EÚ spravodlivé a zároveň čo najprospešnejšie pre stredoeurópske krajiny. Po štvrtkovom podpise spoločného vyhlásenia predsedov parlamentov krajín V4 na Bratislavskom hrade to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Zároveň informoval, že vyhlásenie pošle aj najvyšším predstaviteľom Európskej únie.
Vo vyhlásení sa podľa Rašiho hovorí o posune platnosti systému ETS2 za rok 2030, podpore jadrovej energetiky, automobilovom priemysle, spravodlivejšom čerpaní z európskych programov a fondov aj podpore rozširovania EÚ. „Zhodli sme sa aj na tom, že ešte v rámci slovenského predsedníctva vo V4 vytvoríme priestor na to, aby sa stretli mladí ľudia, ktorí majú záujem o činnosť našich parlamentov,“ dodal.
Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil informoval, že niektoré témy sa do vyhlásenia nedostali. „Ja osobne som presvedčený, že vo vyhlásení sme mohli mať napísané aj to, že podmienkou konkurencieschopnosti je aj bezpečie Európy, bezpečie V4, a to veľmi súvisí aj s naším vzťahom k ruskej agresii voči Ukrajine a s našou podporou Ukrajiny,“ vyhlásil.
Aj predseda poľského Sejmu Wlodzimierz Czarzasty a predsedníčka poľského Senátu Malgorzata Kidawa-Bloňska hovorili o vojne na Ukrajine. Czarzasty spomenul okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. „Nepriateľ bol rovnaký, Rusko. V uvažovaní Ruska sa od tej doby veľa toho nezmenilo. A Európska únia, pokiaľ bude zjednotená, pokiaľ bude rozšírenejšia, bude predstavovať vďaka tomu dôležitého a vážneho partnera,“ poznamenal.
Raši v závere vyhlásenia reagoval, že aj keď sa všetky témy do vyhlásenia nezmestili, pre všetkých parlamentných predstaviteľov je téma bezpečnosti dôležitá. „Aby naša Európa bola bezpečná, aby sa v nej naši občania cítili nielen komfortne, ale aj bezpečne a pokojne. Všetci určite veríme a podporujeme to, aby sa u nášho východného suseda na Ukrajine dosiahol konečne trvalý a spravodlivý mier,“ skonštatoval.
„V súvislosti s Ukrajinou sme všetci povedali a súhlasíme s tým, že Rusko je agresor a Ukrajina je tá obeť,“ potvrdila aj predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarska Ágnes Forsthofferová. Zdôraznila však, že je dôležité, aby občania krajín V4 mali dostupné energie. „Zároveň je pre nás veľmi dôležité aj to, že sa nemôžeme vzdať klimatických cieľov, ale musíme si ich vykladať a realizovať tak, aby neničili možnosti našich hospodárstiev,“ uviedla.
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura uviedol, že aj keď sa vo vyhlásení hovorí o odklade systému ETS2, česká vláda presadzuje jeho úplné zrušenie. „Rovnako tak presadzujeme zrušenie plánovaného zákazu predaja nových automobilov so spaľovacími motormi od roku 2035,“ dodal.
Stretnutie sa uskutočnilo v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva SR vo V4, ktoré má motto „V4 pre silnejšiu Európu“. V piatok bude pokračovať v rozšírenom formáte V4+ „Priatelia kohézie“ za účasti predstaviteľov zo 17 krajín. Hlavnou témou rokovania bude viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 - 2034, ktorý určí finančné možnosti Únie na nasledujúcich sedem rokov.
Vo vyhlásení sa podľa Rašiho hovorí o posune platnosti systému ETS2 za rok 2030, podpore jadrovej energetiky, automobilovom priemysle, spravodlivejšom čerpaní z európskych programov a fondov aj podpore rozširovania EÚ. „Zhodli sme sa aj na tom, že ešte v rámci slovenského predsedníctva vo V4 vytvoríme priestor na to, aby sa stretli mladí ľudia, ktorí majú záujem o činnosť našich parlamentov,“ dodal.
Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil informoval, že niektoré témy sa do vyhlásenia nedostali. „Ja osobne som presvedčený, že vo vyhlásení sme mohli mať napísané aj to, že podmienkou konkurencieschopnosti je aj bezpečie Európy, bezpečie V4, a to veľmi súvisí aj s naším vzťahom k ruskej agresii voči Ukrajine a s našou podporou Ukrajiny,“ vyhlásil.
Aj predseda poľského Sejmu Wlodzimierz Czarzasty a predsedníčka poľského Senátu Malgorzata Kidawa-Bloňska hovorili o vojne na Ukrajine. Czarzasty spomenul okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. „Nepriateľ bol rovnaký, Rusko. V uvažovaní Ruska sa od tej doby veľa toho nezmenilo. A Európska únia, pokiaľ bude zjednotená, pokiaľ bude rozšírenejšia, bude predstavovať vďaka tomu dôležitého a vážneho partnera,“ poznamenal.
Raši v závere vyhlásenia reagoval, že aj keď sa všetky témy do vyhlásenia nezmestili, pre všetkých parlamentných predstaviteľov je téma bezpečnosti dôležitá. „Aby naša Európa bola bezpečná, aby sa v nej naši občania cítili nielen komfortne, ale aj bezpečne a pokojne. Všetci určite veríme a podporujeme to, aby sa u nášho východného suseda na Ukrajine dosiahol konečne trvalý a spravodlivý mier,“ skonštatoval.
„V súvislosti s Ukrajinou sme všetci povedali a súhlasíme s tým, že Rusko je agresor a Ukrajina je tá obeť,“ potvrdila aj predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarska Ágnes Forsthofferová. Zdôraznila však, že je dôležité, aby občania krajín V4 mali dostupné energie. „Zároveň je pre nás veľmi dôležité aj to, že sa nemôžeme vzdať klimatických cieľov, ale musíme si ich vykladať a realizovať tak, aby neničili možnosti našich hospodárstiev,“ uviedla.
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura uviedol, že aj keď sa vo vyhlásení hovorí o odklade systému ETS2, česká vláda presadzuje jeho úplné zrušenie. „Rovnako tak presadzujeme zrušenie plánovaného zákazu predaja nových automobilov so spaľovacími motormi od roku 2035,“ dodal.
Stretnutie sa uskutočnilo v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva SR vo V4, ktoré má motto „V4 pre silnejšiu Európu“. V piatok bude pokračovať v rozšírenom formáte V4+ „Priatelia kohézie“ za účasti predstaviteľov zo 17 krajín. Hlavnou témou rokovania bude viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 - 2034, ktorý určí finančné možnosti Únie na nasledujúcich sedem rokov.